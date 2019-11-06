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Ваш балкон превратился в место для сбора вещей? Он захламлен и его расхламление приносит вам только негативные эмоции? У нас есть решение! Мы сделаем ваш балкон не просто красивым, но и превратим его в полезную площадь – уютный кабинет, игровую зону, спортзал
Площадь: 11 кв. м.
Площадь: 8 кв. м.
Площадь: 6 кв. м.
Площадь: 6 кв. м.
Площадь: 6 кв. м.
Площадь: 9 кв. м.
Отделка балкона или лоджии делится на внешнюю (уличную) и внутреннюю. Для каждой из сторон существуют свои материалы отделки, максимально соответствующие погодным условиям и целевому использованию. Также, говоря об отделке балкона, не стоит забывать о такой важной составляющей как утеплитель, выбор которого определяет общее теплосбережение.Перейти к услуге
Остекление балкона или лоджии под ключ будет оптимальным выбором для тех, кто хочет быстро и без лишних хлопот получить желаемый результат. Цена под ключ ниже, чем если делать все работы поэтапно, так как заказ формируется и доставляется за один раз. Наша компания устанавливает оконные профиля любой сложности по заводским ценам, а также выполняет смежные работы по отделке, в том числе под ключ.Перейти к услуге
Наша компания производит утепление балконов и лоджий любых серий домов под ключ. На итоговую стоимость будут влиять : материал утеплителя; площадь; материал внешней и внутренней отделки; дополнительные работ по выбору заказчика. Чтобы в любое время года было тепло и сухо необходимо производить полное утепление: пол, боковые стены, парапет, окна, потолок (крышу).Перейти к услуге
Ремонт балкона и лоджии под ключ - это оптимальный вариант для тех, кто ценит время и деньги. Все работы выполняются поэтапно за короткий промежуток времени бригадой специалистов. В цену под ключ входит остекление, отделка, утепление, а также, по желанию заказчика могут быть добавлены дополнительные работы, например, теплый пол, расширение пространства балкона или объединение лоджии с комнатой.Перейти к услуге
Объединение балкона с комнатой увеличивает жилую площадь квартиры без особых затрат. Даже небольшое балконное пространство может подарить от 3 до 4 квадратов, а если объединять комнату с лоджией, полезная площадь увеличивается на 4-6 квадратов. Поэтому работы по совмещению и утеплению балконов проводятся по уже сложившейся технологии. Мы выполняем все этапы — от согласования перепланировки до отделки утепленного балкона.Перейти к услуге
Теплое остекление балконов Рехау – это рациональное решение для маленьких квартир и студий. Мы используем профильные системы Rehau благодаря их высоких эксплуатационных качеств (50 лет службы без нареканий) и адаптированных технических характеристик под суровый климат нашей страны (до -60˚ С).
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Остекление алюминиевыми окнами холодного типа очень легкое, поэтому не создает дополнительной нагрузки на ветхие конструкции. Раздвижные створки не занимают места при открывании и экономят пространство. Рамы устойчивы к деформациям от ветровых и снеговых нагрузок. Алюминий не подвержен коррозии и не вступает в реакции с химическими веществами.
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Раздвижные оконные и дверные системы Быстрая и простая установка, минимальное техническое обслуживание, высокий уровень звуко- и теплоизоляции, бесконечные возможности дизайна и индивидуальной настройки, чтобы вы могли наслаждаться максимальным комфортом в своем доме, не жертвуя дизайном и энергоэффективностью.
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от 21 800 руб*
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Для панорамного или, как его еще назвывают, французского остекления может использоваться как теплый ПВХ профиль, так и раздвижной алюминий. Теплые окна Rehau позволят сделать из лоджии полноценное жилое помещение, а раздвижные алюминиевые конструкции сэкономят пространоство и защитят от непогоды;
Вы можете просмотреть примеры наших проектов, их стоимость и что входило в работы.
Отделка балкона квартиры по улице Ул. Мира 43 📐Площадь: 5 кв.м.
Очень стильный балкон от нашей команды с нуля. Все работы выполнены под ключ. От отделки до выбора и доставки мебели. Безупречное место на балконе для работы и компьютерных игр.Смотреть все фото
Такой стильный и нежный балкон для клиентов компании для молодой семьи. В романтическом стиле. Так можно преобразить балкон в полноценную комнату для отдыха и приятных посиделок с любимым человеком. Уютно, красиво с применением качественных материалов.Смотреть все фото
Тихорецкий бульвар, Москва. Серия дома П-68. 📐Площадь: 6кв.м.
Для замечательной клиентки мы выполнили стильную, красивую и функциональную отделку 6-метрового балкона за 4 дня под ключ. Мы уверены, что обновлённый балкон будет дарить только тёплые, положительные эмоцииСмотреть все фото
Установим мебель, которая сможет вместить абсолютно все: одежду, обувь, детские игрушки, инструменты, стройматериалы, коробки, спортинвентарь, заготовки.
от 10 000 руб
На основе потребностей, мы проведем электричество на Ваш балкон и монтировать: люстры светильники выключатели розетки электроприборы и т.д.
от 2 000 руб
Хотите увеличить пространство за счет объединения балкона с жилым помещением? Обращайтесь к нам, мы разработаем дизайн-проект и реализуем его в минимальные сроки.
от 68 000 руб
Утепляем балконы, учитывая текущие характеристики стен и проект домов. Особенно важно утеплить балкон и лоджию при совмещении с основной комнатой.
от 68 000 руб
Отвечаем на самые популярные вопросы. Если вы сомневаетесь в своем выборе, отправьте заявку, мы свяжемся с вами и детально проконсультируем.
Выполняем все работы по остеклению, а также внутренней и наружной отделке балконов и лоджий. Утепление, отделка стен и потолка, монтаж полового покрытия, установка системы «теплый пол», прокладка электропроводки, монтаж светильников и розеток. Можно заказать любые услуги или все работы «под ключ»!
Малейшая ошибка в проведении замеров и установка изготовленной оконной конструкции будет под вопросом, но даже если монтаж такого окна будет выполнен, в дальнейшем не избежать проблем с его эксплуатацией. Мы заботимся о своих клиентах, поэтому инженер-замерщик компании приедет в удобное для вас время и совершенно БЕСПЛАТНО.
Наша компания монтирует ПВХ окна в квартире, загородном доме, выполняет остекление лоджий и балконов, а также весь комплекс работ по отделке этих помещений (как внутренней, так и наружной). Выполняем остекление объектов загородной недвижимости : коттеджи, беседки, террасы, бани, бассейны.
Вы можете оплатить заказ любым удобным для вас способом: наличные средства, банковская карта, банковский перевод. Непосредственно на объекте остекления или в представительстве компании. Возможна рассрочка на несколько месяцев. Детали узнавайте у менеджера.