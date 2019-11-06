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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

В МОСКВЕ и московской области

Прямо сейчас вы можете вызвать замерщика. Услуга замера предоставляется БЕСПЛАТНО!

Работаем по договору

Заключаем договор и даем гарантию, а так же быстро реагируем на обращения.

10 лет на рынке

Наша команда обладает профессионализмом и реализует проекты любой сложности

Аккуратность в работе

Предоставляем укрывную пленку, и проводим комплексны клининг после ремонта

Гарантия на работы

Предоставляем гарантию от производителя и выполняем все обязательства

Готовый балкон за 1-7 дней

В зависимости от размеров балкона и материалов отделки

Лучшие цены на остекление

За счет работы напрямую с заводами-изготовителями без посредников

Материалы высшего класса

Используем инструменты ведущих производителей, что отражается на качестве работ

Бесплатный выезд и замер

Вне зависимости от дальнейшего сотрудничества. Консультация и расчет сметы - бесплатно!

Готовые балконы "под ключ"

Ваш балкон превратился в место для сбора вещей? Он захламлен и его расхламление приносит вам только негативные эмоции? У нас есть решение! Мы сделаем ваш балкон не просто красивым, но и превратим его в полезную площадь – уютный кабинет, игровую зону, спортзал

Спортзал на балконе
59 000 руб

Площадь: 11 кв. м.

Мы сделаем настоящий мини-спортзал для комфортных занятий спортом
Хочу так же!
Рабочий кабинет / игровая зона
48 000 руб

Площадь: 8 кв. м.

Работаете дома? Или хотите поиграть в тишине? У нас есть решение!
Хочу так же!
Обеденная зона
39 000 руб

Площадь: 6 кв. м.

Для приятных завтраков или романтичных ужинов с видом на город!
Хочу так же!
КРОВАТЬ на балконе
59 000 руб

Площадь: 6 кв. м.

Такое решение позволяет сделать дополнительное полноценное и комфортное спальное место
Хочу так же!
Постирочная на балконе
36 000 руб

Площадь: 6 кв. м.

Некуда поставить стиралку или сушилку? Балкон - это идеально место для организации постирочной!
Хочу так же!
Кальянная на балконе
59 000 руб

Площадь: 9 кв. м.

Любите посидеть в кругу друзей или родных за кальяном? Балкон - это идеальное место!
Хочу так же!
Придумаем оригинальное решение для вашего балкона
Приходим на помощь и наводим порядок на вашем балконе за 2-7 дней!
Выезжаем БЕСПЛАТНО в любой район Москвы и Московской области

Услуги компании

01

Отделка Балкона

Отделка балкона или лоджии делится на внешнюю (уличную) и внутреннюю. Для каждой из сторон существуют свои материалы отделки, максимально соответствующие погодным условиям и целевому использованию. Также, говоря об отделке балкона, не стоит забывать о такой важной составляющей как утеплитель, выбор которого определяет общее теплосбережение.

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02

Остекление

Остекление балкона или лоджии под ключ будет оптимальным выбором для тех, кто хочет быстро и без лишних хлопот получить желаемый результат. Цена под ключ ниже, чем если делать все работы поэтапно, так как заказ формируется и доставляется за один раз. Наша компания устанавливает оконные профиля любой сложности по заводским ценам, а также выполняет смежные работы по отделке, в том числе под ключ.

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03

Утепление Балкона

Наша компания производит утепление балконов и лоджий любых серий домов под ключ. На итоговую стоимость будут влиять : материал утеплителя; площадь; материал внешней и внутренней отделки; дополнительные работ по выбору заказчика. Чтобы в любое время года было тепло и сухо необходимо производить полное утепление: пол, боковые стены, парапет, окна, потолок (крышу).

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04

Ремонт балкона под ключ

Ремонт балкона и лоджии под ключ - это оптимальный вариант для тех, кто ценит время и деньги. Все работы выполняются поэтапно за короткий промежуток времени бригадой специалистов. В цену под ключ входит остекление, отделка, утепление, а также, по желанию заказчика могут быть добавлены дополнительные работы, например, теплый пол, расширение пространства балкона или объединение лоджии с комнатой.

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05

Объединение с комнатой

Объединение балкона с комнатой увеличивает жилую площадь квартиры без особых затрат. Даже небольшое балконное пространство может подарить от 3 до 4 квадратов, а если объединять комнату с лоджией, полезная площадь увеличивается на 4-6 квадратов. Поэтому работы по совмещению и утеплению балконов проводятся по уже сложившейся технологии. Мы выполняем все этапы — от согласования перепланировки до отделки утепленного балкона.

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Отправьте свои данные, мы перезвоним, обсудим ваш проект и рассчитаем предварительную стоимость в считанные минуты!
СТОИМОСТЬ ОСТЕКЛЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
Теплое ПВХ остекление

Теплое остекление балконов Рехау – это рациональное решение для маленьких квартир и студий. Мы используем профильные системы Rehau благодаря их высоких эксплуатационных качеств (50 лет службы без нареканий) и адаптированных технических характеристик под суровый климат нашей страны (до -60˚ С).

Цены: от 3900 руб/м²
Балкон 3 метра

от 21 100 руб*

П-образный

от 32 100 руб*

Угловой

от 26 300 руб*

Утюг

от 31 800 руб*

Зигзаг

от 31 200 руб*

Холодное остекление

Остекление алюминиевыми окнами холодного типа очень легкое, поэтому не создает дополнительной нагрузки на ветхие конструкции. Раздвижные створки не занимают места при открывании и экономят пространство. Рамы устойчивы к деформациям от ветровых и снеговых нагрузок. Алюминий не подвержен коррозии и не вступает в реакции с химическими веществами.

Цены: от 1900 руб/м²
Балкон 3 метра

от 15 150 руб*

П-образный

от 26 100 руб*

Угловой

от 19 800 руб*

Утюг

от 21 800 руб*

Зигзаг

от 23 200 руб*

Полутеплое остекление Rehau Euro Slide

Раздвижные оконные и дверные системы Быстрая и простая установка, минимальное техническое обслуживание, высокий уровень звуко- и теплоизоляции, бесконечные возможности дизайна и индивидуальной настройки, чтобы вы могли наслаждаться максимальным комфортом в своем доме, не жертвуя дизайном и энергоэффективностью.

Цены: от 3500 руб.м²

от 15 150 руб*

от 26 100 руб*

от 19 800 руб*

от 21 800 руб*

от 23 200 руб*

от 33 200 руб*

Панорамное остекление
Остекление от пола до потолка - стильное решение для вашего балкона

Для панорамного или, как его еще назвывают, французского остекления может использоваться как теплый ПВХ профиль, так и раздвижной алюминий. Теплые окна Rehau позволят сделать из лоджии полноценное жилое помещение, а раздвижные алюминиевые конструкции сэкономят пространоство и защитят от непогоды;

Цены
Теплое

от 4100 руб.м²

Холодное

от 3300 руб.м²

Система Rehau Euro Slide

от 3500 руб.м²

НАШИ Видеоотчеты

Смотрите видео наших работ, где в подробностях можно изучить результаты нашей работы.
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Узнайте стоимость остекления вашего балкона!

Мы порекомендуем, каким профилем выполнить остекление, подберем оптимальный вариант для Вас, произведем точный расчет. Отправьте нам заявку прямо сейчас и мы дадим Вам самую полную индивидуальную консультацию!

Что входит в стоимость работ?

Вы можете просмотреть примеры наших проектов, их стоимость и что входило в работы. 

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Отделка балкона квартиры по улице Ул. Мира 43

Очень стильный балкон от нашей команды с нуля. Все работы выполнены под ключ. От отделки до выбора и доставки мебели. Безупречное место на балконе для работы и компьютерных игр.

ЧТО СДЕЛАНО:

  • + Утепление по типу «Термос»
  • + Отделка стеновым паркетом из липы
  • + Настил пола – ламинат
  • + Потолок – ПВХ-панели
  • + Электрика
  • + Подсветка под подоконник
  • + Рабочая зона
  • + Конвектор

5 кв.м

★ 75 000 руб

Пример отделки балкона с маленькой площадью

Небольшой, но очень уютный и функциональный балкон мы разместили на площади меньше 3 кв. метров! Здесь есть и место для отдыха, широкий подоконник "под столик" и вместительные ящики для хранения вещей.

ЧТО СДЕЛАНО:

  • + Утепление
    + Обшивка настенный паркет липа
    + Пропитка дерева
    + Пол ламинат
    + Ларь+тумба
    + Потолок ПВХ панели белого цвета
    + Премиум – подоконник
    + Сушилка

2,8 кв.м

★ 56 000 руб

Объединение балкона и детской комнаты

Объединение балкона и детской комнаты - прекрасное решение для увеличения пространства

ЧТО СДЕЛАНО:

  • + Установили остекление ПВХ
    + Утепление холодных стен
    + Внутренняя отделка стен и потолка ламинат
    + Внутренняя отделка стен декоративный камень
    + Теплый пол
    + Настил пола ламинат
    + Пропитка премиум
    + Электрика
    + Тумба
    + Навесной шкафчик

6 кв.м

★ 85 000 руб

Другие проекты

  • ЧТО СДЕЛАНО:
  • ✔ Утепление по типу «Термос»
  • ✔ Отделка стеновым паркетом из липы
  • ✔ Настил пола - ламинат
  • ✔ Потолок - ПВХ-панели
  • ✔ Электрика
  • ✔ Подсветка под подоконник
  • ✔ Рабочая зона
  • ✔ Конвектор

Отделка балкона квартиры по улице Ул. Мира 43 📐Площадь: 5 кв.м.

Очень стильный балкон от нашей команды с нуля. Все работы выполнены под ключ. От отделки до выбора и доставки мебели. Безупречное место на балконе для работы и компьютерных игр.

Смотреть все фото
  • ЧТО СДЕЛАНО:
  • ✔ Установка тёплого остекления с двусторонней ламинацией;
  • ✔ Утепление «термос»;
  • ✔ Отделка стен - ламинат;
  • ✔ Премиум подоконники;
  • ✔ Электрика;
  • ✔ Встроенный шкаф;
  • ✔ Сушилка «Лиана»

Такой стильный и нежный балкон для клиентов компании для молодой семьи. В романтическом стиле. Так можно преобразить балкон в полноценную комнату для отдыха и приятных посиделок с любимым человеком. Уютно, красиво с применением качественных материалов.

Смотреть все фото
  • ЧТО СДЕЛАНО:
  • ✔ Утепление «Термос»
  • ✔ Потолок - ПВХ-панели
  • ✔ Настил пола - ламинат
  • ✔ Отделка стен - стеновой паркет из липы в комбинации с ламинатом и искусственным камнем
  • ✔ Встроенная мебель
  • ✔ Электрика
  • ✔ Сушилка для белья

Тихорецкий бульвар, Москва. Серия дома П-68. 📐Площадь: 6кв.м.

Для замечательной клиентки мы выполнили стильную, красивую и функциональную отделку 6-метрового балкона за 4 дня под ключ. Мы уверены, что обновлённый балкон будет дарить только тёплые, положительные эмоции

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ПОД КЛЮЧ

Что входит в наши работы?

Дизайн-проект
Подпишите договор и получите дизайн-проект будущего балкона БЕСПЛАТНО!
Остекление
Устанавливаем только качественные окна от надежных производителей
Отделка стен
Используем различные материалы, которые идеально подойдут под выбранный дизайн
Пол
Ламинат, плитка, паркет и другие материалы под ваш бюджет и дизайн-проект
  • Дизайн-проект
    Подпишите договор и получите дизайн-проект будущего балкона БЕСПЛАТНО!
  • Остекление
    Устанавливаем только качественные окна от надежных производителей
  • Отделка стен
    Используем различные материалы, которые идеально подойдут под выбранный дизайн
  • Пол
    Ламинат, плитка, паркет и другие материалы под ваш бюджет и дизайн-проект

Встроенная мебель

Установим мебель, которая сможет вместить абсолютно все: одежду, обувь, детские игрушки, инструменты, стройматериалы, коробки, спортинвентарь, заготовки.

от 10 000 руб

Электрика, освещение

На основе потребностей, мы проведем электричество на Ваш балкон и монтировать: люстры светильники выключатели розетки электроприборы и т.д.

от 2 000 руб

Совмещение с комнатой

Хотите увеличить пространство за счет объединения балкона с жилым помещением? Обращайтесь к нам, мы разработаем дизайн-проект и реализуем его в минимальные сроки.

от 68 000 руб

Утепление Балкона

Утепляем балконы, учитывая текущие характеристики стен и проект домов. Особенно важно утеплить балкон и лоджию при совмещении с основной комнатой.

от 68 000 руб

Портфолио

ФОТОГАЛЕРЕЯ последних РАБОТ

Предлагаем ознакомится с не которыми фото наших работ. больше фотографий в наших социальных сетях. Если вам понравится конкретный проект и вы хотите получить подобный балкон, просто пришлите это фото нам по электронной почте. Хотите что-то необычное? Напишите нам 6 мы приедем на замеры и бесплатно создадим дизайн-проект.
ДЛЯ ЗАКАЗА

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

+7 925 442-60-55
Заказать звонок
НАШИ ДОСТОИНСТВА

почему хотят сотрудничать с нами

  • Приезжаем с образцами материалов и портфолио
  • Закупаем и привозим материалы на объект
  • Делаем клининг после ремонта
  • Работаем по договору
  • Даём гарантию от производителя

ВОПРОС-ОТВЕТ

Отвечаем на самые популярные вопросы. Если вы сомневаетесь в своем выборе, отправьте заявку, мы свяжемся с вами и детально проконсультируем.

Какие работы можно заказать?
Зачем вызывать замерщика? Могу ли я самостоятельно сделать замеры?

Малейшая ошибка в проведении замеров и установка изготовленной оконной конструкции будет под вопросом, но даже если монтаж такого окна будет выполнен, в дальнейшем не избежать проблем с его эксплуатацией. Мы заботимся о своих клиентах, поэтому инженер-замерщик компании приедет в удобное для вас время и совершенно БЕСПЛАТНО.

Я могу заказать остекление балконов у вас или нужно искать другого подрядчика?

Наша компания монтирует ПВХ окна в квартире, загородном доме, выполняет остекление лоджий и балконов, а также весь комплекс работ по отделке этих помещений (как внутренней, так и наружной). Выполняем остекление объектов загородной недвижимости : коттеджи, беседки, террасы, бани, бассейны.

Как оплатить заказ? И возможна ли рассрочка?

Вы можете оплатить заказ любым удобным для вас способом: наличные средства, банковская карта, банковский перевод. Непосредственно на объекте остекления или в представительстве компании. Возможна рассрочка на несколько месяцев. Детали узнавайте у менеджера.

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Поставили окон

150 000

Сделали балконов

38 000

На выезд мастера

30 мин

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Расчет стоимости за 10 минут!

Узнайте, сколько стоит балкон вашей мечты!

Отправьте свои данные, мы перезвоним, обсудим ваш проект и рассчитаем предварительную стоимость в считанные минуты!

Приедем на замер

БЕСПЛАТНО!

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в день приезда!